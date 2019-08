Bari, stretta contro i vandali: «Nel 2020 arrivano le telecamere a San Girolamo»

BARI - «Per scoraggiare e contrastare gli atti vandalici che in uno spazio pubblico così esteso possono verificarsi, specie nei periodi e negli orari di minore frequentazione da parte del pubblico - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -, l’amministrazione comunale ha provveduto a far eseguire la predisposizione del sistema di videosorveglianza a San Girolamo, che pure non era previsto dal progetto originario trattandosi di una progettazione risalente ad anni in cui le esigenze di videosorveglianza degli spazi aperti erano minori delle attuali. Queste predisposizioni ci consentiranno di installare a breve circa 12 telecamere grazie all’appalto accordo quadro da 950mila euro per 100 nuove telecamere complessive in città, già aggiudicato e ora in fase di contrattualizzazione. Prevediamo di avviare il cantiere già a settembre, con la prospettiva di avere le nuove telecamere funzionanti al massimo entro l’inizio dell’anno nuovo». Intanto proseguono i lavori di rifacimento del waterfront di San Girolamo: oggi sono state installate delle transenne per chiudere gli accessi alle scalinate che portano alla piazza sul mare. A posizionarle è stata l'azienda incaricata dei lavori, a causa, spiegano da Palazzo di Città, del "verificarsi di una serie di atti vandalici" che hanno reso necessario 'tutelare' l'opera, non ancora consegnata formalmente al Comune.

In mattinata il sopralluogo del Comune nella zona: d’accordo con l’azienda - spiegano dal Comune - si è deciso di circoscrivere l’area attualmente interdetta limitandola alle sole chiostrine centrali, anche a protezione di alcuni corpi illuminanti già oggetto di danneggiamento, a una porzione del portico sottostante e alla zona degli accessi alle intercapedini e locali tecnici. La restante area sarà di libera fruizione.