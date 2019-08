Di Maio a Bari incontra attivisti. Un deluso se ne va: «Non è il M5S che volevamo all'inizio»

Il leader del Movimento 5 Stelle e vicepremier Luigi Di Maio è arrivato a Bari dove incontra fino alle 16, gli attivisti e portavoce 5S pugliesi. È entrato all’AncheCinema di Bari da un ingresso secondario senza rilasciare dichiarazioni. All’assemblea, a porte chiuse anche per la stampa, si sono iscritti a partecipare quasi 800 attivisti, un centinaio dei quali si sono anche iscritti per intervenire.

Il programma della giornata prevede che Di Maio faccia una relazione introduttiva e poi chiuda l’assemblea nel pomeriggio. Non è prevista pausa pranzo e si susseguiranno gli interventi programmati, prioritariamente di chi ha inviato anche un testo scritto.

La mail con il vademecum per la partecipazione all’assemblea, è stata mandata agli iscritti nella tarda serata di ieri e prescrive agli attivisti, tra le altre cose, di non fare foto né video e chi li farà sarà allontanato.

«Non è il Movimento di Beppe Grillo che volevamo all’inizio, per l’apertura». Un attivista del Movimento 5 Stelle di Ceglie Messapica (Brindisi), si è strappato dal polso il braccialetto in carta giallo assegnato agli iscritti all’assemblea.

L’attivista ha contestato anche che l’incontro non sia aperto alla stampa. «Non condivido questo modo di fare. Che ha da nascondere? Poteva rispondervi, state facendo il vostro lavoro" ha detto ai giornalisti, consegnando il braccialetto. "Mi dispiace fare questo - ha concluso - ma è un’offesa verso la stampa e verso di noi che eravamo per le scatolette di tonno aperte, per lo streaming, che oggi ci è vietato. Io oggi volevo anche intervenire e non me lo hanno permesso».