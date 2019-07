Bari, difende l'amica e viene preso a calci e pugni da coetanei: adolescente in ospedale

Ha cercato di difendere l'amica, presa di mira e insultata da quattro "bulletti", ma è stato lui ad avere la peggio: un minorenne è stato picchiato a Bari, in pieno centro, in Corso Cavour, martedì sera. Calci, pugni, e il ragazzino è finito in ospedale in codice giallo, al Policlinico, dove gli sono stati dati tre giorni di prognosi per escoriazioni e ferite varie. I responsabili sarebbero stati già identificati dai carabinieri.