Bitonto, investe 12enne con la moto e scappa: poi si redime e si autodenuncia

BITONTO - Investe un dodicenne con il motorino e scappa, poi si redime e va in Questura per costituirsi. È successo ieri notte a Bitonto, il giovane un 25enne del posto aveva provocato l'incidente che ha coinvolto un giovane pedone. A riportare la notizia è il portale DaBitonto.

La moto guidata dal 25enne è finita sull'adolescente che stava attraversando corso Vittorio Emanuele II. Il giovane spaventato poi è fuggito a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato il 12enne in ospedale, ricoverato con una frattura all'omero.

Erano subito partite le ricerche del pirata della strada, che poi ha scelto di costituirsi autonomamente. Il 12enne non è in gravi condizioni.