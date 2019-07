Bari, gestisce negozio abusivo di borse e abbigliamento contraffatto: denunciato

Aveva trasformato due locali di sua proprietà al quartiere Libertà in negozi abusivi in cui vendeva borse, abbigliamento e profumi contraffatti. I carabinieri di Bari hanno denunciato un 62enne del luogo, C.N., per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. L'uomo aveva creato un vero e proprio negozio, con scaffali espositivi: nell'operazione sono stati sequestrati 108 profumi di varie marche, 4 orologi, 61 borse e 187 capi di abbigliamento di marche blasonate.