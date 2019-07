Bari, anziana investita da un'auto guidata da 80enne: muore in ospedale

BARI - Un'auto guidata da un 82enne ha travolto un'anziana mentre attraversava le strisce pedonali di piazza Luigi di Savoia: la donna, di 85 anni, ha perso la vita in ospedale a causa delle lesioni riportate. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio e le condizioni della donna sono parse da subito gravissime. Sul posto erano giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. Dopo l'incidente, la pensionata era stata soccorsa da personale del 118 e trasportata in ospedale ma per lei non c'è stato niente da fare. L'autista, anche lui anziano, è indagato per lesioni gravissime. I vigili urbani hanno sequestrato l'auto. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.