Bari, incendi tra Lama Balice e San Paolo: a fuoco sterpaglie e rifiuti

BARI - Appiccati due roghi a distanza di poche ore l'uno dall'altro nella zona tra Lama Balice e il San Paolo a Bari. A bruciare, insieme alle sterpaglie, anche rifiuti abbandonati. Immediato è stato l'intervento delle squadre AIB GADIT (i volontari delle Guardie Ambientali d'Italia) in collaborazione con i Vigili del fuoco ed i Carabinieri forestali, che hanno domato 2 enormi incendi che minacciavano il Parco.

I volontari avvistata una coltre di fumo nero, sono giunti sul posto con un pick up munito di pompe idriche e con un'autobotte da 3000 litri, hanno domato le fiamme che si estendevano rapidamente, lambendo anche la soglia di un villino presente all'interno della campagna stessa.

Poco più tardi un altro incendio è divampato in una campagna nei pressi di Viale Europa. Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri forestali, cui si aggiungono le Guardie ambientali d'Italia. Anche in questo caso a bruciare sono rifiuti abbandonati e anche in questo caso l'incendio si è notevolmente esteso: 10 mila metri quadri è quanto stimano le guardie forestali e i Vigili del fuoco.