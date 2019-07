Modugno, Sorgenia lascia Olisistem, scioperano i dipendenti del call center

BARI - Hanno incrociato le braccia per una mattinata, per richiamare l'attenzione sulla situazione della loro azienda e sulle incertezze che incombono su circa 440 lavoratori. Sono i dipendenti di Olisistem Start, call center di Modugno che dopo la decisione di Sorgenia, principale committente del call center, di lasciare la struttura, spostando le proprie attività in un call center di Molfetta hanno paura per i loro posti di lavoro.

Una decisione, dicono i lavoratori, assunta "in virtù di motivazioni fumose". La preoccupazione principale dei lavoratori è che, venuto meno il committente principale, la sede sia «destinata a chiusura certa, con un’irrimediabile ricaduta in termini occupazionali». Da qui la decisione del sit- in organizzato davanti la sede dell'azienda.