Altamura, abiti e accessori contraffatti in vendita al mercato: scatta il sequestro

ALTAMURA - Controlli anticontraffazione al mercato del sabato di Altamura. Gli accertamenti, svolti dalla Finanza con cadenza settimanale, in sinergia con il Comando della Polizia Locale e l’ausilio della componente Anti Terrorismo Pronto Impiego di Bari, hanno permesso di sottoporre a sequestro, solo nell’ultimo periodo, oltre 100 articoli tra scarpe e borse riportanti note griffes palesemente contraffatte.

L’azione di servizio "sottolinea, ancora una volta, il costante presidio attuato sul territorio dalle Fiamme Gialle a difesa della legalità, volto a contrastare tutti quei comportamenti, come il fenomeno della contraffazione, in grado di minare la sana e leale concorrenza tra gli operatori del mercato, danneggiando le imprese ed i lavoratori onesti e, più in generale, l’economia del nostro Paese".