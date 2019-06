GdF Bari sequestra 4milioni di cosmetici contenenti fluoruri, vietati dalla legge

La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato oltre 4 milioni di cosmetici prodotti in Cina e commercializzati in Italia, anche via web. Nel corso delle indagini, sviluppate anche attraverso il monitoraggio di siti specializzati, sono state individuate due società romane che commercializzavano illecitamente prodotti per la cura del corpo del marchio Susy Make Up Italy, che a seguito di perizia erano risultati nocivi per la salute in quanto contenenti 'fluoruri', sostanze chimiche vietate dalla normativa italiana ed Europa.

Tre cinesi sono stati denunciati per frode nell'esercizio del commercio e violazione degli obblighi derivanti dal regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici.