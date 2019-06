Monopoli, polizia pizzica 2 presunti ladri in «trasferta» dal quartiere San Paolo di Bari

La polizia di Monopoli (Ba) durante un servizio di pattuglia sulla SS16 ha notato il passaggio di un'auto sospetta, bloccata all'altezza di Conversano. Nella macchina c'erano due persone e all'interno dell'abitacolo erano nascosti strumenti atti allo scasso e due apparati radio accesi. I due occupanti, in "trasferta" dal quartiere San Paolo di Bari, avevano entrambi precedenti per furto in abitazione. Uno dei due era anche privo di documenti. Il materiale è stato sequestrato e ai due è stata applicata la misura del divieto di ritorno nel Comune di Monopoli.