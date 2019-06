Santeramo, tentata estorsione a imprenditore di azienda agroalimentare: 5 arresti

BARI - La polizia ha eseguito nel comune di Santeramo in Colle un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura, nei confronti di 5 cittadini italiani, tutti di Santeramo. Si tratta di un 30enne, di un 43enne e di un 34enne con precedenti penali e di altri due complici di 28 e 54 anni incensurati.

I cinque sono accusati, a vario titolo, di tentata estorsione aggravata e continua ai danni del titolare di un'impresa agroalimentare locale. Le operazioni della polizia hanno avuto inizio all'alba.

Il provvedimento del giudice ha previsto l’obbligo di dimora a Santeramo in Colle ed il divieto di avvicinamento alla vittima per non meno di 300 metri.

Le indagini iniziate dopo la denuncia della vittima a gennaio del 2019 e coordinate dalla Procura della Repubblica – D.D.A., hanno permesso di accertare reiterati tentativi di estorsione nei confronti dell’imprenditore perpetrati a partire dagli inizi del 2016 e sino al gennaio 2019.

La vittima oltre ad aver subito per 4 anni le minacce del gruppo, è stata anche aggredita in un bar la sera dello scorso 8 gennaio 2019. Grazie alle testimonianze di chi ha assistito alla scena e ha cercato di difendere l'imprenditore la polizia è riuscita a risalire ai malviventi. In particolare il gruppo avrebbe anche tentato di dare fuoco all'auto dell'imprenditore nel 2016, di avergli voluto estorcere 5000 euro con una serie di atti intimidatori. In più uno dei 5 avrebbe anche cercato di costringere l'uomo a farsi assumere nell'azienda alimentare che anno dopo anno si stava espandendo con aumento di fatturato.

Gli elementi raccolti dalla Squadra Mobile hanno consentito alla Procura della Repubblica di richiedere ed ottenere l’odierno provvedimento cautelare, che ha previsto per tutti gli indagati il reato di tentata estorsione aggravata e continuata e per il 43enne anche l’ipotesi di violenza privata.

I tre malviventi colpiti da custodia in carcere sono stati tradotti presso la casa circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.