Bari, il volontariato va di «corsa»: chiuso il lungomare

BARI - La festa del «Volontariato in piazza» giunge alla 13ª edizione, ma con una novità: per la prima volta il «Centro servizi al volontariato San Nicola» organizza una corsa. L’idea è quella di sperimentare, attraverso lo sport, un modello di promozione del volontariato rivolto ai più giovani.

L’appuntamento è alle 10 in piazza del Ferrarese. Da qui i podisti faranno una passeggiata non competitiva, e dunque non una gara, sul lungomare fino a Parco Perotti e ritorno. Un percorso di 5 chilometri in sicurezza: per questo il lungomare sarà vietato alle auto. Le limitazioni al traffico scattano da oggi: dalle 5 di questa mattina alle 16 di domani, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta con zona rimozione sul lungomare Imperatore Augusto, lato terra, per un tratto di 20 metri, a partire da via Genovese in direzione del Fortino. Domani invece dalle 5 alle 14 e fino al termine delle esigenze è istituito il divieto di sosta con zona rimozione sulla piazza Poerio, ambo i lati, nel tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi).

Dalle 9.30 di domani fino alle 12 stop alla circolazione su piazzale IV Novembre; lungomare Di Crollalanza; piazza Diaz, esclusivamente per la carreggiata prospiciente il mare compresa tra il lungomare Di Crollalanza e il lungomare Nazario Sauro; lungomare Nazario Sauro; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, nel tratto compreso tra il lungomare Sauro e il lungomare Perotti; lungomare Perotti (carreggiata lato mare); corso Trieste (carreggiata lato mare).

La corsa non prevede cronometraggio delle prestazioni, né registrazione dell’ordine d’arrivo, ma sono previsti premi da assegnare ai gruppi di volontari e ai corridori che si distingueranno per numerosità, fantasia e simpatia.

I cittadini che vorranno raggiungere in macchina le spiagge di Pane e pomodoro, di Torre Quetta o il litorale a sud dovranno servirsi di percorsi alternativi.