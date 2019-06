Bari, incendio in appartamento: evacuata palazzina in quartiere San Pio

A causa di un incendio che si è sviluppato stasera in un appartamento al primo piano di un palazzo del quartiere San Pio a Bari, l'intero edificio di quattro piani, abitato da 12 famiglie, è stato evacuato. Il proprietario dell'appartamento si è messo in salvo lanciandosi dal balcone ed è rimasto ferito, ma in modo non grave.

Tutti gli altri residenti, tra cui anche alcuni bambini, sono illesi. Sul posto sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per spegnere l'incendio che ha provocato un denso fumo che si è diffuso nell'edificio. A quanto si è appreso, il proprietario dell'appartamento aveva in casa cumuli di roba e per questa ragione le fiamme, partite dalla cucina, si sono propagate rapidamente.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani e personale del 118 che si stanno occupando dell'assistenza e della sistemazione delle persone evacuate che passeranno la notte da parenti o amici.