Bari, uova di fratino a Torre Quetta: transennata la spiaggia

BARI - Avvistati dei nidi di fratino, volatile raro e a rischio estinzione, sulla costa tra Torre Quetta e San Giorgio: il comune di Bari ha deciso di transennare la spiaggia per proteggere le uova e segnalarne la presenza ai bagnanti che in questi giorni hanno preso d'assalto il litorale barese.

A darne notizia è l'assessore all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, con un post su Facebook: «Il fratino - spiega Petruzzelli - è un uccello raro e a rischio estinzione e la sua nidificazione in un territorio è uno dei parametri per ottenere la bandiera blu, in quanto simbolo di mare pulito e di città sostenibile. Dobbiamo quindi valorizzare al massimo la sua presenza sul nostro litorale e tutelarlo perché non vada via. Ecco perché abbiamo posizionato una recinzione».

«Purtroppo - prosegue l'assessore - capita di vedere persone che se ne fregano delle transenne e le spostano magari per sistemare meglio la sdraio». Da qui l'invito ai bagnanti di quel tratto di mare: «Per favore non fatelo. Rispettiamo il territorio e la natura. Il litorale è lungo, sicuramente troverete un posto più adatto per stendervi al sole».