Altamura, 12enne azzannata da un cane: scatta la rissa tra i vicini

ALTAMURA - Tragedia sfiorata ad Altamura ieri pomeriggio: una ragazzina in bici è stata azzannata ad una gamba da un cane di grossa taglia, un dogo argentino, scappato da una delle abitazioni. Per liberare la giovane dal morso del cane, sono intervenuti alcuni residenti che udite le urla della ragazzina sono accorsi in strada: per fermare il cane hanno usato mezzi di fortuna e per allontanarlo l'hanno colpito con un piccone lasciando un foro sulla schiena dell'animale.

Dopo aver evitato il peggio, sono seguiti momenti di tensione nella via. I familiari della ragazza, preoccupati per le sorti delle giovane, hanno aggredito verbalmente il proprietario del cane che nel frattempo era arrivato sul posto per immobilizzare il dogo.

La ragazza è stata portata di corsa in macchina in ospedale dove è stata sottoposta a un primo intervento di chirurgia plastica, ma secondo quanto riportato non sarebbe in pericolo di vita. Intanto i carabinieri giunti sul luogo dell'incidente, hanno avviato le indagini per verificare le responsabilità del proprietario.