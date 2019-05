Bari, i dati di M5S e Lega sulle comunali e l'influenza sul ballottaggio

I risultati delle Europee rischiano di aprire uno scenario per le comunali, soprattutto a Bari, dove i dati potrebbero smentire le previsioni e riservare qualche sorpresa quando alle 14 inizierà lo scrutinio delle amministrative: il Movimento 5 stelle è il primo partito nel capoluogo con il 27,6% dei consensi, staccando di sei punti la Lega che si attesta al 21,6% svuotando soprattutto Forza Italia (il Carroccio ottenne a Bari lo 0,6% alle scorse Europee). Il Pd si colloca al 20,8% (più di 10 punti sotto rispetto all'election day del 2014), seguito da Forza Italia che ottiene il 10% (più che dimezzando i consensi precedenti) e da Fratelli di Italia che passa da un 4,73% del 2014 al 6,8% di questa tornata, +Europa al 5,2% registrando il successo del sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio che ha la meglio addirittura sull'assessore regionale Alfonso Pisicchio.

Se tali dati dovessero trovare conferma anche nelle preferenze delle comunali, la tenuta dei pentastellati, che venivano dati a percentuali inferiori (almeno come candidato sindaco), potrebbero determinare qualche novità tra qualche ora quando inizierà lo scrutinio delle comunali. Insomma, con il M5S che avanza e con la Lega a due cifre, va da sé che il ballottaggio sarebbe scontato, Le amministrative, si sa sono, un'altra storia ma la percentuale del M5S - che è pur sempre in calo rispetto alle Politiche di un anno fa - se confermata potrebbe portare a indicazioni diverse. Il verdetto in giornata.