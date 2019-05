Ingegneria, a Bari laurea honoris causa all'imprenditore Vito Pertosa

Il rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, ha conferito stamattina la laurea honoris causa in Ingegneria dell’Automazione all’imprenditore Vito Pertosa, fondatore del gruppo industriale Angel. Pertosa ha pronunciato la sua lectio magistralis dopo la laudatio del professor David Naso, coordinatore del corso di laurea, che ha riassunto i meriti professionali di Pertosa e le motivazioni del titolo. Alla cerimonia, che si è svolta nell’aula magna «Attilio Alto" all’interno del campus di via Orabona, ha partecipato anche Romano Prodi.



Pertosa, classe 1959, è nato a Monopoli (Ba). Il gruppo Angel progetta e sviluppa soluzioni ad alta tecnologia per i settori aviazione, spazio, trasporto ferroviario, internet delle cose (IoT). Il gruppo impiega più di 1.000 dipendenti, dei quali 700 ingegneri, in una rete internazionale di 21 sedi in 58 Paesi.