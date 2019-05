Yacht a energia pulita: nella gara a Monaco c'è un team barese

Arriva dall’Università di Bari uno dei tre team italiani al 'Monaco Solar Energy Boat Challenge', sesta edizione della sfida in programma dal 2 al 6 luglio allo Yachting Club del Principato, protagonisti i nuovi sistemi di propulsione 'green'. E’ 'BLUE.E Matrix' il team di Bari, che gareggia nella Solar Class (20 concorrenti a velocità fino a 20 nodi), mentre nella Offshore Class competono il Politecnico di Milano e Anvera Lab del cantiere Anvera di Misano Adriatico (Rimini).

Organizzata con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco e la Federazione Internazionale di Powerboating (Uim), la gara è occasione di discussione su tecnologie e creatività di ingegneri e produttori nei sistemi di propulsione alternativa per gli yacht, utilizzando solo fonti di energia pulita. Oltre alle gare, con oltre 40 squadre internazionali di studenti e professionisti, 'Tech Talk' affronteranno anche l’open source per la condivisione delle conoscenze. Premi poi per l'innovazione, la migliore tecnologia e le emissioni zero.