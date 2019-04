Monopoli, si soffoca con un boccone di carne: morto 26enne

MONOPOLI - È morto soffocato per colpa di un boccone di carne: è successo a Monopoli dove un 26enne del luogo ha perso la vita durante il pranzo di Pasqua trascorso in famiglia. Secondo le poche indiscrezioni trapelate il giovane era a tavola con i suoi cari quando di colpo ha avuto problemi respiratori legati, come detto, ad un boccone di carne che gli ha ostruito le vie respiratorie. Inutili i soccorsi tentati dai familiari prima e dai sanitari del "S. Giacomo" poi. Le indagini su quanto accaduto sono di competenza del Commissariato di Monopoli.