Locorotondo, abbandonati 5 cuccioli sulla strada per il canile: salvati

Nuovo abbandono di cuccioli a Locorotondo (Ba), lungo la strada che conduce al canile. Giovedì 18 aprile, verso sera, sono stati trovati cinque cuccioli di volpino, accanto a una busta di croccantini. I cagnolini sono stati salvati e saranno sistemati grazie all'aiuto dei volontari, in attesa di essere adottati. Nel frattempo, tuttavia, dallo stesso comune arriva una bella notizia: un cane corso tigrato, di 7 anni, ha trovato una famiglia, nonostante l'età. Nel comune, infatti, se si adotta un cane dal canile è possibile avere agevolazioni importanti, come l'esenzione totale del pagamento della Tari. Una soluzione che sta avendo una grossa eco in tutta la nazione.