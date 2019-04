Bari Japigia, costruiscono un appartamento su un edificio sequestrato: denunciati

BARI - La polizia ha beccato 4 operai a realizzare un appartamento su un lastrico solare di un edificio di proprietà dell’ente locale di edilizia pubblica Arca Puglia (ex Istituto Autonomo Case Popolari). I quattro sono stati sorpresi in via Guglielmo Appulo dagli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Bari, coordinati dal comandante Michele Palumbo, mentre proseguivano lavori edili abusivi su un manufatto già sottoposto a sequestro giudiziario e relativa apposizione di sigilli, in seguito a una precedente operazione della Polizia edilizia del Comune.

Secondo quanto accertato dagli agenti, l’opera, in costruzione, presentava l’ulteriore realizzazione della copertura in legno e tramezzi in mattoni forati con relativa coibentazione. Gli operai, compiutamente identificati presso il Comando di via Aquilino, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati, in concorso, di violazione di sigilli, invasione abusiva di immobile pubblico e danneggiamenti.