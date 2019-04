Tumori al seno: Bari si colora di rosa e bianco dal 17 al 19 maggio con la Race for the Cure

Race for the cure 2019: il più grande appuntamento per la lotta contro i tumori al seno, quest'anno sarà a Bari in piazza Prefettura il 17-18-19 maggio, per la prima volta in contemporanea con Roma, al Circo Massimo. La tre giorni di salute, sport e benessere arriva in Puglia per colorarsi di rosa e bianco. Organizzata dal Comitato Regionale Puglia della “Susan G. Komen Italia”, l’obiettivo di questo evento, che quest’anno compie 20 anni a livello nazionale, è sensibilizzare attraverso lo sport l’intero territorio e l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. La presidente del Comitato Regionale Puglia Komen Italia Linda Catucci presenterà i nuovi progetti, finanziati grazie ai fondi raccolti con la Race for the Cure 2018, sabato 13 aprile, alle ore 10:30, nella Pinacoteca “Corrado Giaquinto”, nel Palazzo della Provincia di Bari, Lungomare Nazario Sauro, 27.