Putignano, cc catturano 3 georgiani specializzati in furti nei market

I carabinieri di Putignano (Ba) hanno arrestato la notte scorsa tre ladri georgiani, un 47enne, un 56enne e un 60enne, tutti noti alla polizia per i numerosi trascorsi penali. I tre sono stati colti in flagrante, fermati a bordo di un'auto poco dopo aver rubato mille euro di cibo e alcol in tre supermercati della zona, uscendo dai varchi d'ingresso senza farsi notare. Nella loro auto, intercettata in un parcheggio di Castellana Grotte (Ba) i militari hanno trovato la refurtiva. I tre stranieri sono stati condotti in carcere.