Bari, deserto il Consiglio comunale sulla Cassa prestanza

Ennesima fumata nera del Consiglio comunale di Bari. L'Aula Dalfino, chiamata per discutere la spinosa questione della Cassa prestanza, la vicenda che vede migliaia di dipendenti comunali sfumare il loro salvadanaio accumulato in questi anni a causa di un passivo che si aggira intorno ai 25 milioni, ha acceso e spento le luci. Alla convocazione si sono presentati solo sei consiglieri comunali: completamente assente la maggioranza e anche banchi vuoti da parte dell'opposizione: sarebbe bastato qualche consigliere in più per tenere in piedi la seduta, sia pure inutilmente perchè l'esito non avrebbe in alcun modo condizionato le scelte. Nei giorni scorsi il sindaco Decaro aveva proposto una soluzione aspramente contestata dalla stessa opposizione (liquidazione della Cassa, pagamento ai pensionati di quanto versato negli anni e restituzione di quanto residua agli altri dipendenti). Tutto ciò mentre stanno piovendo ingiunzioni di pagamento alla stessa Cassa. Una vicenda che forse finirà in eredità alla prossima amministrazione, comunque tra non poche polemiche.