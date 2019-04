Bari, boom di richieste per Muvt: a 2560 cittadini l'incentivo per l'acquisto di una bici

BARI - Bari sempre più su due ruote: la città risponde positivamente al progetto Muvt, lanciato dal Comune con il quale è possibile ricevere incentivi per l'acquisto di una bici normale o elettrica. A poco più di un mese dall'avvio dell'iniziativa, sono 2.560 le biciclette acquistate con il contributo e 421 i Pin Bike richiesti per avere il rimborso chilometrico se si usa la bici per andare al lavoro. Ad annunciarlo con un post su Facebook è l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli:

«Questa è già una bellissima notizia - commenta Petruzzelli - perché vuol dire che tanti cittadini hanno deciso di cambiare il loro modo di spostarsi in città e di utilizzare la bici non solo per il tempo libero ma come mezzo di trasporto. Tante le bici anche per i bambini. Ma la notizia ancor più bella - sottolinea l'assessore - è che il budget a disposizione non è finito e che potete quindi continuare a usufruire del contributo comunale per acquistare una bella bicicletta».

«Pian piano sono sicuro - aggiunge Petruzzelli - che anche Bari diventerà una città piena di biciclette, al pari di molte città europee. Dalla nostra abbiamo anche un clima invidiabile anche in inverno, quindi non abbiamo più scuse. Però affrettatevi, anzi MUVT».