Bari, blitz della Gdf contro gasolio di contrabbando: sequestrate 260 tonnellate

BARI - La Guardia di Finanza di Bari, ha posto sotto sequestro oltre 260 tonnellate di gasolio da contrabbando in tre distinte attività di servizio: i finanzieri infatti hanno sequestrato ben 11 cisterne contenenti il prodotto sottratto a tassazione (sottoposto ad analisi da parte del laboratorio chimico delle Dogane) e ben due autoarticolati utilizzati per compiere l’illecito trasporto su strada. Sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria barese ben 5 persone residenti nelle aree del sud barese e del casertano.

Il prodotto sequestrato è quantificabile in oltre 300.000 litri con una imposta evasa quantificabile in alcune centinaia di migliaia di euro. Le cisterne sequestrate venivano fatte viaggiare su rotaia senza alcuna dichiarazione alle Ferrovie, senza che fosse specificato che all'interno vi era contenuto materiale infiammabile e pericoloso. L’operazione è nata a seguito di una specifica analisi dei rischi che le Fiamme Gialle hanno effettuato sui manifesti ferroviari dei treni merci in arrivo presso gli scali ferroviari merci di Bari e provincia su cisterne inviate dal nord Europa.

Sono stati monitorati attentamente alcuni flussi di tank che, settimanalmente, giungevano senza alcuna documentazione a supporto, ma che anzi classificava la merce come “olio vegetale”, “vernici” o prodotti similari. Sono in corso ulteriori indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bari.