Bari, per la giornate Fai apre la Banca d'Italia con mostra 500 anni di Leonardo

In occasione delle giornate FAI di primavera, il 23 e 24 marzo, nella sede della Banca d’Italia di Bari (aperta al pubblico) sarà allestita la mostra 'En attendant Amboise' che proporrà una quindicina delle 30 opere realizzate da Corrado Veneziani per i 500 anni di Leonardo e che saranno esposte ad Amboise dal 24 maggio.

L’artista Corrado Veneziani ha preparato nel 2018 una larga serie di opere pittoriche dedicate a Leonardo da Vinci e al suo «Codice Atlantico». Si tratta di trenta opere a olio su tela, di grandi dimensioni, in cui i fogli del 'Codice' (schizzi, progetti, appunti) vengono reinterpretati e collocati in uno sfondo celeste, secondo l’idea di Leonardo di uno stretto rapporto tra la attività (e la struttura biologica) umana con quella che regola le leggi cosmiche. Le trenta opere sono state selezionate per il programma ufficiale francese sui festeggiamenti del 500mo anniversario della morte di Leonardo e saranno in mostra dal 24 maggio al 7 giugno 2019 nella Chiesa di Saint Florentin, ad Amboise: la chiesa dove Leonardo fu sepolto dopo la sua morte e la città in cui visse i suoi ultimi anni.

Corrado Veneziani, che è nato a Tursi (Basilicata) è stato docente dell’Università di Bari.