Putignano, fermati per controllo avevano coca e marijuana: in manette due incensurati

Due giovani incensurati di Sammichele sono stati arrestati dai Carabinieri a Putignano perchè trovati in possesso di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati per un controllo dai militari mentre erano a bordo di una utilitaria che percorreva la statale 172 dei Trulli: insospettiti dal nervosismo manifestato dai due giovani al momento del controllo, i militari hanno deciso di eseguire un controllo nell'auto e addosso ai due. I sospetti si sono rivelati fondati in quanto sono stati trovati 2 grammi di “cocaina” e 56 grammi di “marijuana” contenuta in due involucri. Le perquisizioni estese presso le loro abitazioni, nonché presso un locale in loro uso, ubicato in Sammichele di Bari, hanno altresì consentito di trovare, ben nascosti, due bilancini di precisione e materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. I due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.