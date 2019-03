Gioia, segretario Lega parla di «razze», candidato sindaco centrodestra: «Si dimetta»

Il candidato sindaco del centrodestra a Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, attraverso un post su Facebook, chiede al segretario cittadino della Lega, Vito Etna, «di rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico sinora ricoperto», alla luce delle sue affermazioni «inopportune e non condivise», dalle quali «prendo fermamente le distanze». Mastrangelo si riferisce alle dichiarazioni di Etna secondo il quale occorrerebbe "controllare gli appartamenti di alcune razze» che «sono covo non solo di clandestini ma anche deposito di alcune refurtive». Le dichiarazioni sono state rilanciate ieri dal movimento di cittadini Prodigio.

Sottolineando di «avere ascoltato il parere di tutte le liste e forze politiche a sostegno», Mastrangelo chiede inoltre a Etna di «rinunciare alla sua preannunciata candidatura, anche al fine di consentire all’intera coalizione un sereno prosieguo della campagna elettorale in corso».

«C'è un non so che di lombrosiana memoria nelle parole del segretario della Lega. Il partito di cui fa parte non ha fatto mai mistero di avere il suo leitmotiv nella divisione, nel cercare disperatamente di far scoppiare guerre fra poveri. Lo hanno fatto fino a dieci anni fa con la loro campagna nord contro sud, lo stanno facendo ora con un nuovo cavallo di battaglia che si scrive 'amore per la Patrià e si legge 'xenofobia'». Lo afferma in una nota Michele Abbaticchio, coordinatore in Puglia e vice coordinatore nazionale di Italia in Comune (Itc), in relazione alle parole del segretario della Lega di Gioia del Colle, Vito Etna, che nel corso di un evento con il candidato sindaco di centrodestra Giovanni Mastrangelo ha parlato «di alcune razze - si legge in una nota di Itc - che sarebbero tendenzialmente vocate al delinquere».

«Qualcuno - prosegue - dia un libro di storia al referente 'politico' di Gioia del Colle. Gli dica che le teorie per cui alcune 'razze' sono più delinquenti delle altre sono state screditate dalla scienza». «Per il resto - conclude - siamo d’accordo con lui: esistono razze e razze. Esistono, ad esempio, la razza umana o le razze di 'idiotì, nel senso politico del termine».

«Siamo in piena regressione culturale», prosegue Davide Carlucci, presidente provinciale Italia in Comune Bari. «Sentir dire a un referente politico, in pieno 2019, che 'i reati sono compiuti per l’80% delle volte da stranieri, magari irregolarì - conclude - mi fa rabbrividire».