Bari, in fiamme la friggitrice: panico a Torre a Mare

Attimi di paura questa sera a Torre a mare per un incendio divampato all'interno di un panificio Bon pan. Per cause ancora da accertare, forse a causa di un problema a un friggitrice, nel locale si sono sviluppate delle fiamme che hanno lambito l'interno. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco: sul posto sono intervenute due squadre, fortunatamente i danni sono stati circoscritti. In via precauzionale è stata sospesa l'attività.