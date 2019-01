Bari, droga e armi in casa: arrestato 22enne al quartiere Libertà

Ieri pomeriggio la polizia di Bari ha arrestato un 22enne pregiudicato, Giovanni Cassano: il ragazzo è stato fermato per un controllo mentre era alla guida della sua auto in via Dante, e, perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Gli agenti sono quindi entrati in casa di Cassano, al quartiere Libertà, e hanno trovato in un borsone due pistole, una Walter P990 ed un revolver Smith & Wesson con matricola abrasa, un giubbotto antiproiettile e diversi proiettili di vario calibro.

Inoltre, i poliziotti hanno sequestrato 50 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana, e 1650.00 euro in contanti, probabile guadagno dell'attività di spaccio.

Arrestato per i reati di detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato condotto nel carcere di Bari.