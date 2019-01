Bari, trova 150mln di lire del padre. Bankitalia: «Troppo tardi per il cambio», ma è una fake news

Non c’è beffa peggiore del ritrovarsi inaspettatamente un ben gruzzoletto senza, tuttavia, poterlo... spendere.

Ha dell’incredibile quanto accaduto al 31enne brindisino Giuseppe De Ruvo (da molto tempo di casa a Roma dove vive e lavora come cassiere in un supermercato). Il giovane, durante i lavori di ristrutturazione di una vecchia villa disabitata di proprietà del padre dislocata nelle vicinanze di Bari, ha trovato nell’intercapedine del muro da buttare giù un «tesoretto» composto da banconote da 500mila, 100mila e 50mila lire e due buoni del tesoro del valore di 50 milioni di lire l’uno. Per un totale di circa 150 milioni di lire.

Peccato che la notizia, circolata in tutta Italia, sia una bufala, lanciata da quest’uomo, lo stesso che la notte di Capodanno, sotto falso nome (in quel caso aveva utilizzato Giovanni Renzi), ha raccontato l’incredibile (e falsa) storia dei due gemelli nati a Roma in anni diversi (uno nel 2018, uno nel 2019). L’uomo, che si diverte evidentemente a raccontare in giro frottole pazzesche per quanto verosimili, questa volta si è presentato con il none di Giuseppe De Ruvo, ha contattato le nostre redazioni di Brindisi e di Potenza, millantando perfino di aver fatto una causa alla Banca d’Italia. Inutile dire che abbiamo provato a ricontattare il fantomatico De Ruvo, o dovremmo chiamarlo Giovanni Renzi al suo numero di telefono 3713144**. Peccato che scatti sempre la segreteria telefonica.