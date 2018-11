Molfetta, lite tra padre e figlio finisce a pistolettate in strada

Almeno un colpo di pistola è stato sparato durante una lite tra padre e figlio avvenuta domenica mattina per strada a Molfetta, in via La Torre ad angolo via Piacente. I protagonisti della lite sono pregiudicati di 65 e 35 anni.

Durante il diverbio, generato da questioni economiche, gli animi si sono surriscaldati e padre e figlio sono venuti alle mani e poi qualcuno, non è chiaro chi, ha sparato un colpo di pistola 9x21. Pare infatti che alla lite fossero presenti altre persone. Sul posto sono giunti i carabinieri su sollecitazione dei vicini di casa dei due congiunti. Per terra i militari hanno recuperato un’ogiva e due proiettili non esplosi.