Bitonto, arrestato topo d'appartamento: si arrampicava come spiderman

BARI - Ha tentato di entrare in un appartamento ma è stato beccato in flagrante dalla polizia. Per questo un 27enne è stato arrestato a Bitonto. I poliziotti sono stati allertati da alcuni cittadini che avevano notato il giovane arrampicarsi su un edificio del centro città, sfruttando una tubazione del gas, per poi infilarsi in un appartamento attraverso una finestra aperta.

Alcune pattuglie in servizio in prossimità del luogo hanno cinturato la zona, ed hanno catturato l’uomo che ha tentato la fuga, dopo essere uscito da una finestra del terzo piano, nascondendosi tra alcune siepi.

La refurtiva, recuperata dai poliziotti, costituita da argenteria infilata in alcune federe utilizzate come sacchi, è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari.