«Due in una mutanda» dell' Anonima Gr in scena ad Acquaviva

BARI - Con «Due in una mutanda» lo spettacolo della compagnia barese Anonima Gr, si inaugura la stagione teatrale ad Acquaviva delle Fonti. L'appuntamento è per domenica 11 novembre alle ore 18 all'interno dell'Auditorium S. Domenico. L'evento organizzato dall'Ass. culturale Degli sfollati e dal presidente Toni Vavalle, si colloca in una più ampia rassegna intitolata «...Aspettando il teatro», in attesa che il teatro comunale venga aperto al pubblico. La commedia «Due in una mutanda» scritta da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, racconta le incredibili avventure di due gemelli siamesi. Seguiranno sabato 24 novembre lo spettacolo «Novecento» e il 13 dicembre «Mi separo», entrambi alle 20.30.