Bari, 20kg di pesce sospetto in un sushi bar: erano pronti per l'aperitivo

Pesce crudo senza documentazione di provenienza e trasportato con mezzi non idonei, pronto per essere servito come aperitivo in un sushi bar del centro di Bari: gli ispettori pesca della Guardia Costiera hanno sequestrato 20kg di pesce, e comminato una multa di 2500 euro. Il provvedimento è arrivato dopo un'attività di controllo a tappeto: è stato appurato, infatti, che di frequente i risto-pub si servono di fornitori esterni per procurarsi il pesce, e talvolta non sono in regola con le autorizzazioni amministrative.