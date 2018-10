Autunno inoltrato? A Bari si fa ancora il bagno al mare

Per domani, domenica 28 ottobre, è prevista un'allerta meteo arancione per il vento forte su tutta la Puglia. Eppure i temerari non si sono lasciati prendere dallo sconforto e hanno deciso di impiegare le ore più calde del mattino di oggi, sabato 27 ottobre, per un ultimo bagno al mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Ed ecco che nelle foto si vedono i vacanzieri autunnali, che si godono questa stagione stranamente mite, con temperature più alte del solito e grande festa per chi può godersi gli strascichi di un'estate che, forse, non è ancora finita.

(foto Luca Turi)