Monopoli, minacciava e aggrediva la ex moglie: arrestato

BARI - Un uomo di 42 anni di Monopoli è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla polizia perchè accusato di avere per diversi mesi vessato, minacciato e aggredito la ex moglie dopo la decisione di lei di separarsi. La donna si è rivolta alla polizia in più occasioni, ricostruendo i particolari delle condotte persecutorie nei suoi confronti, arrivate sino all’aggressione fisica.

Quest’ultimo episodio, avvenuto di fronte ad uno dei figli minori della coppia e al nonno della piccola, ha richiesto l'intervento dei poliziotti della Squadra volanti che hanno accertato i fatti informando l’autorità giudiziaria. L’uomo è stata arrestato e messo ai domiciliari in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nella sua abitazione, lontano dalla vittima.