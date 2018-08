Il Comune di Bari: «Entro fine anno ultimati i lavori al secondo lotto del teatro Piccinni»

BARI - I lavori nel teatro Piccinni a Bari procedono «speditamente ed entro la fine dell’anno dovrebbero terminare le operazioni di ristrutturazione relative al secondo lotto, finanziato con cinque milioni di euro. In questa fase del cantiere, nello specifico, si sta procedendo alla rimozione della pavimentazione della platea, che sarà completamente rinnovata con materiale in legno». E’ detto in una nota diffusa dal Comune di Bari dopo il sopralluogo dei componenti della commissione consiliare Cultura, accompagnati dagli assessori comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, e alle Culture e Turismo, Silvio Maselli.

Nella nota si precisa che la ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche del Comune di Bari, «sta per avviare la procedura per la sigla del contratto per il finanziamento dei circa due milioni di euro necessari per il completamento del restyling del teatro attraverso il terzo lotto degli interventi». Per «l'ultima fase - conclude la nota - non sarà necessario bandire una gara pubblica in quanto, nell’ambito del bando per l’esecuzione del secondo lotto dei lavori, sono stati già richiesti ai concorrenti i requisiti per eseguire anche il terzo lotto proprio nell’eventualità, poi verificatasi, del conseguimento del finanziamento dell’ultima tranche, in modo da dare continuità ai lavori e restituire alla città il teatro Piccinni nel pieno delle sue funzionalità»