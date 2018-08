Vescovo Bari: «Pronti ad accogliere migranti della nave Diciotti»

L’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, ha comunicato «alla Cei la disponibilità della diocesi barese, come tante altre in Italia, ad accogliere alcuni fratelli e sorelle sbarcati dalla nave Diciotti».

«Questo gesto - è detto in una nota della Caritas diocesana - è solo uno dei tanti segni di accoglienza che caratterizzano la nostra diocesi, da sempre a fianco dei senza fissa dimora, delle donne vittime di tratta, degli usurati, dei minori e delle famiglie, dei malati di aids e di quelli terminali, grazie all’impegno delle diverse comunità di accoglienza e delle Fondazioni».