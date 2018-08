Bari, assaltano stazione di servizio e pizzeria: cinque arrestati

Notte di paura in via Fanelli, dove cinque banditi l'altra sera hanno assaltato il distributore Q8 e la vicina pizzeria Ristoo, rapinando il gestore e quattro clienti. I carabinieri, dopo un inseguimento, hanno arrestato due di loro in flagranza, L.N.M. e D.B.A., 38 e 37 anni, pregiudicati di Trinitapoli (Fg), recuperando parte della refurtiva, e poi vicino Ceglie del Campo (Ba), gli altri tre, M.V., 18 anni, D.F., una donna di 37, e B.H.M.A., tunisino 23enne. Questi ultimi tre devono rispondere di detenzione illegale di armi e ricettazione, perché trovati in possesso di una pistola, due fucili e 25 pacchetti di sigarette compatibili con la merce rubata.

La banda si è mossa intorno alle 23.30 a bordo di una Fiat Multipla, con una targa rubata a Margherita di Savoia (Bt), e hanno costretto il gestore del distributore, minacciandolo con due coltelli e una pistola, a consegnare i circa mille euro di incasso della giornata e 200 pacchetti di sigarette. Prima di andare via, la banda ha danneggiato arredi e materiale informatico dell'esercizio commerciale. Gli stessi banditi poi hanno assaltato la pizzeria Ristoo e hanno rubato borselli e portafogli, portando via 2500 euro circa (uno dei rapinati aveva con sé 2000 euro in contanti, incasso della propria attività). I carabinieri hanno poi individuato l'auto e l'hanno inseguita: in via Camillo Rosalba i militari l'hanno fermata, arrestando i primi due. Ieri mattina sono stati poi identificati gli altri tre complici, e dopo una perquisizione in casa dei tre a Ceglie del Campo, sono scattate le manette anche per loro.