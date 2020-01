Bari, «IlluminAutismo» al Fermi

Nella Biblioteca del Liceo Scientifico Statale «E. Fermi», per il ciclo «Bibliotecaria – Quando la cultura è di casa», martedì 28 gennaio, dalle 9, è in programma l’incontro, distinto in due sessioni di studio, dal titolo «IlluminAutismo. Il Progetto Spasd e la didattica inclusiva».

Interverranno: Doriana Filannino, comitato per le Valutazioni Biologiche e Farmaceutiche di Bari; Lucia Margari e Concetta De Giambattista, neuropsichiatre infantili del Policlinico di Bari. Introdurranno e presenteranno l’incontro Giovanna Griseta, dirigente scolastico del Fermi; Pietro Polieri, ideatore e curatore di Bibliotecaria; Rosa Lasalandra, Referente Bes del Fermi.