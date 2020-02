Bari, «Pubblicità d’autore in cartolina»

Sabato 8 Febbraio 2020, alle ore 18.30, all’Eccezione, Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, in via Indipendenza 75 a Bari, terzo appuntamento-spettacolo del ciclo di incontri dedicati a «Bari nel cuore – Immagini e storie», a cura di Carmelo Calò Carducci e che questa volta avrà per argomento la «Pubblicità d’autore in cartolina – Fra Ottocento e Novecento».