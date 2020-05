Bari, il ricordo del re delle zip, Claudio Goffredo: la storia continua

Con profonda commozione la ZIPGoffredo comunica che in data 20 maggio 2020, è venuto a mancare all’età di 74 anni il suo Presidente e fondatore, Dott. Claudio Goffredo, commendatore della Repubblica, imprenditore riconosciuto nel settore del tessile e degli accessori moda nel Made in Italy.

Claudio ha una passione ed un’idea in cui crede fermamente: da questi valori prende vita la sua impresa.

Un uomo, un marito, un padre ed un imprenditore che ha voluto mettere insieme in questi ruoli il suo essere visionario e fortemente orientato.

L’amore per il mondo del tessile nasce poco dopo la laurea conseguita con il massimo dei voti in Economia e Commercio all’Università di Bari e l’iscrizione all’ordine dei Commercialisti di Bari. Un risultato, quest’ultimo, che lo colloca a 23 anni come il più giovane iscritto d’Italia.

La sua storia aziendale inizia già da qui, tra proposte dei più importanti gruppi multinazionali, con la tensione continua a perseguire un sogno personale. Collabora con suo padre nella gestione dell’agenzia di rappresentanza con deposito di accessori per l’industria della confezione e dell’abbigliamento, sempre accarezzando il sogno di realizzare un’attività di fabbricazione di chiusure lampo.

Una passione che emerge per la complessità di un articolo tanto piccolo quanto funzionale, una piccola opera che riesce a mescolare design, meccanica ingegneristica e arte insieme e che coinvolge know-how derivanti da mondi diversi, tessile, chimica, micro-meccanica e così via.

Nel 1978, Claudio Goffredo decide di fondare la prima azienda per la produzione di chiusure lampo in Puglia, la prima ed ancora oggi l’unica industria del settore in tutta l’Italia centro-meridionale.

Nel 1987 idèa e ripensa un nuovo stabilimento produttivo con l’obiettivo di diventare un’azienda propositiva di articoli innovativi. Un obiettivo raggiunto oltre ogni previsione, tanto che oggi il marchio ZIPGoffredo è riconosciuto a livello europeo quale tra i più propositivi e all’avanguardia nel campo degli accessori moda del Made in Italy a lui tanto caro, che lo ha costantemente ispirato e caratterizzato nelle scelte di stile e di orientamento imprenditoriale.

Il terzo stabilimento entra in funzione nel 2008, terzo passaggio evolutivo di un’azienda che nell’idea di Claudio Goffredo vuole disporre di nuovi luoghi di lavoro, impianti ed attrezzature rispondenti alle più moderne filosofie di ecologia, rispetto dell’ambiente, attraverso il risparmio e recupero energetico ed insieme il costante miglioramento delle condizioni di lavoro delle risorse umane, sia nei processi produttivi che negli articoli prodotti, destinati all’utente finale.

Tre progetti e tre obiettivi sempre in forte anticipo con le tendenze del mercato.

Il primo, grazie alla lungimiranza del suo fondatore, trasforma ZipGoffredo nella prima piattaforma produttiva Just in Time del settore delle chiusure lampo nel mondo; il secondo ha generato una realtà imprenditoriale che progettasse in rispondenza agli stimoli dati dalla creatività e dal design nel fashion; il terzo tutto volto a ribadire il profondo rispetto verso l’uomo e l’ambiente. Un interesse per le persone e i collaboratori che lo ha contraddistinto anche nei giorni della malattia, tenuta segreta per tutelare le persone ed i collaboratori, affinché mantenessero un senso di stabilità e sicurezza.

Per Claudio Goffredo, un sogno non è mai stato fine a se stesso, ma sempre al servizio di qualcosa di più grande, e il mondo della moda in clienti illustri lo hanno sempre saputo e lo sceglievano per questo motivo.

Quello di Claudio Goffredo e della sua azienda ZipGoffredo è un Made in Italy dai valori veraci come quelli che lo hanno sempre guidato nella sua impresa e che siamo certi ispireranno anche i suoi successori e i suoi collaboratori.