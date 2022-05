Marcia, l'andriese Lomuscio vince il titolo italiano nella 20km juniores

ALBEROBELLO - Parla pugliese anche il titolo italiano di marcia della 20 km juniores maschile con Nicola Lomuscio (Amatori Atletica Acquaviva), 18enne di Andria, primo in rimonta nel notevole crono di 1h27:03 dopo un bellissimo duello con Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni), compagno di team in azzurro ai Mondiali a squadre dove hanno conquistato l’argento un paio di mesi fa. A lungo in testa con una ventina di secondi di margine prima di essere riacciuffato a circa cinque chilometri dal traguardo, Giampaolo chiudeva in 1h29:07 con due minuti di penalità al terzo richiamo ricevuto dai giudici. Terzo posto per Matteo Mandarino (Sisport Torino, 1h38:42). Al femminile titolo alla veronese Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) in 1h38:18 davanti a Vittoria Di Dato (N. Atl. Varese, 1h38:56) e Sofia Fiorini (Atl. Libertas Unicusano Livorno, 1h41:09). Nella 10 km allievi, valida per i Societari, primi sul traguardo Omar Moretti (Atletica Libertas Unicusano Livorno, 46:20) e Elisa Marini (Cus Macerata, 51:29).