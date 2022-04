Windsurf, l'esordio a Peschici del 14enne Bonsanto

PESCHICI - Esordio nel campionato nazionale di Windsurf per il 14enne di Peschici Michele Bonsano, primo negli U13 agli scorsi Europei di Windsurf disciplina Slalom, svoltisi in Austria e agli Assoluti Italiani disputati a Vieste (FG) nel 2021. Il giovane pugliese si appresta ad iniziare la propria stagione agonistica ed esordirà nella nuova Categoria U15n disputando la prima 1^ Tappa del Campionato Italiano Giovanile Slalom fin & foil AICW del prossimo 23 e 24 Aprile 2022, che si svolgeranno in Toscana presso il Centro Surf Tre Ponti di Livorno.

Il 14enne pugliese tesserato per la G.D. VELA LNI VIESTE unico rappresentante della Capitanata e della Puglia, ricomincia dunque, nella specialità SLAOLM FIN nella quale l’anno scorso ha primeggiato sia livello Italiano che Europeo, confrontandosi con i migliori atleti italiani provenienti dai migliori Centri Surf & Windsurf Italiani ed Europei.

La stagione agonistica dell’atleta peschiciano continuerà con la:

2^ Tappa del Campionato Italiano Messina 28/29 Maggio 2022

3^ Tappa del Campionato Italiano Oristano 02/03 Luglio 2022

Campionato Europeo JYM in Sardegna dal 08 al 12 Giugno 2022

Campionato Mondiale JYM in Turchia dal 14 al 21 Agosto 2022

Campionato Zonale Sud Italia in Campania ad Ottobre 2022

Il giovane windsurfer garganico, pur in condizioni ancora poco estive sta svolgendo da circa un mese gli allenamenti presso gli ottimi Spot che la la costa tra Peschici e Vieste offre, considerati dagli esperti del settore, tra i migliori d’Italia, nella speranza di ottenere dei buoni risultati considerando il salto di categoria e comunque divertendosi nel praticare questo bellissimo sport.

L’atleta da quest’anno nel Team Svizzero della Patrik Windsurf International e dall’importatore Italiano NonSolomute è sostenuto da aziende locali quali la Baia di Manaccora, il Villaggio Grotta dell’Acqua , H2o Surf-School Vieste, , J&D Jakob , ai quali va il nostro ringraziamento nella speranza che anche altre aziende ed Enti Pubblici si uniscano e sostengano l’atleta, attivo nella promozione turistica del nostro territorio che tanto si presta alla pratica del Windsurf e della Vela in generale.