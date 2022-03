Vela, 100 giovanissimi in gara nella tappa di Taranto della "O'Pen Skiff"

TARANTO - Da venerdì 25 a domenica 27 marzo si svolgerà nella rada di Mar Grande, a Taranto, la prima tappa del Circuito Nazionale di Vela O'Pen Skiff. Saranno 100 gli atleti, dai 9 ai 16 anni, 18 i circoli velici e 11 le regioni italiane rappresentate. La manifestazione si svolgerà sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, della Classe Nazionale O'Pen Skiff e con il coordinamento del club ospitante, il circolo velico Ondabuena di Taranto. Dal Circolo Vela Arco in Trentino Alto Adige, fino al Vela Club Palermo in Sicilia, da nord a sud la vela per tre giorni parlerà pugliese, e metterà alla prova campioni e promesse della categoria. "Da questi circoli velici e associazioni sportive - spiega Guido Sirolli, presidente della Classe Nazionale O'Pen Skiff - arrivano i detentori di titoli di grande rilievo, il campione mondiale e quello europeo ma anche le giovani promesse che fanno incetta di riconoscimenti a livello nazionale e internazionale».

Lo scafo veloce e planante degli O'Pen Skiff da quest’anno potrà contare su vele da 3,5 metri per le categorie Under 12 (nati negli anni 2011, 2012, 2013), e da 4.5 metri per gli Under 15 (nati negli anni 2008, 2009 e 2010) e Under 17 (per i nati negli anni 2006 e 2007). Le prove saranno visibili dal Lungomare di Taranto. La base logistica sarà il Molo Sant'Eligio ai piedi della città vecchia.