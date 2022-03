Serie A2, la Next Nardò recupera oggi il match con la Stella Azzurra

NARDO’ - La Next Nardò torna quest’oggi in campo, alle ore 17, al Palasport di Lecce, per il recupero del ventunesimo turno dell’A2 di basket. Il rinvio, con la Stella Azzurra Roma, si era reso necessario per la convocazione al primo turno delle pre-qualificazioni ad Euro 2025 del centro della nazionale danese Jonas Zohore. Il trentenne nordico con cittadinanza ivoriana sarà a disposizione di coach Gandini questo pomeriggio nella sfida con Roma che, riserva ai granati, punti preziosi in chiave salvezza. Il giocatore danese giunge al match accreditato dalla sua prestazione da top scorer nella sfida di qualificazione europea del 24 febbraio scorso della sua nazionale vincente sulla Norvegia: tredici degli 84 punti (col 50% dal campo) sono stati segnati dal lungo di 210 centimetri.

Alla vigilia di quella che la Next definisce un match-crocevia del campionato, ci sono le parole del tecnico Gardini: «Giochiamo contro una squadra molto fisica - affferma coach Gandini - che rispetto alla partita di andata ha aggiunto al roster giocatori di esperienza e qualità come D’Ercole, Daumbrauskas e Chiumenti. Dovremo essere bravi e concentrati nel limitare il loro impatto a rimbalzo offensivo, inoltre sarà importante riconoscere i mismatch da attaccare nella metà campo offensiva senza fermare troppo la palla. Una partita sicuramente decisiva per allontanarsi dalla zona playout e preparare con più serenità la fase finale del campionato».

In occasione del match di oggi Nardò-Roma, la società Pallacanestro Andrea Pasca, al PalaSan Giuseppe da Copertino di Lecce, continuerà la raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino, all’interno di un progetto umanitario.