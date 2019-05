Salento Book Festival, si parte con Luca Bianchini, direttore artistico. Tra gli ospiti Saviano, Travaglio, Gentiloni

Prende il via il prossimo giovedì 6 giugno da Nardò (Le) la nona edizione del Salento Book Festival, la "Festa dei Libri", la "Movida dei Lettori", che vede la conferma di Luca Bianchini alla direzione artistica e l’aggiunta di un nuovo comune ai cinque già protagonisti lo scorso anno. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro presieduta dall’ideatore e organizzatore Gianpiero Pisanello, farà tappa quest’anno anche ad Aradeo, oltre che a Corigliano d’Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli e Nardò, tutti in provincia di Lecce.

«Sono felice di essere di nuovo direttore artistico del Salento Book Festival – dice Bianchini. Quello che più mi piace del Salento è la sua gente e le sue meraviglie lontano dal mare, che tutti conosciamo. Però perdersi per le campagne, riscoprire chiese barocche e tradizioni millenarie, rendono ogni mio ritorno in Salento sempre un po’ magico. E sapere che saranno i libri il motore di tante belle serate mi riempie il cuore».

Il primo appuntamento vedrà in scena non a caso proprio il direttore artistico della rassegna, che torna nel Salento per presentare il suo ultimo romanzo, “So che un giorno tornerai” (Mondadori), il 6 giugno a Nardò (Le), in piazza Pio XI, alle 20.30. Per la prima volta l’autore mette nero su bianco una storia vera, ambientata tra Trieste, Bassano del Grappa e la Calabria. Racconta di Angela, donna che vive nella Trieste degli anni ’60, dove si innamora di Pasquale, già sposato, che fugge appena sa di essere padre di Emma. La bimba viene cresciuta nella famiglia materna, tra un nonno nostalgico dell’Austria-Ungheria, una nonna e quattro zii. Libera e anticonformista, Emma si metterà alla ricerca di Pasquale.

Il festival proseguirà giovedì 13 giugno, sempre a Nardò (piazza Pio XI - ore 20.30) con la presentazione del libro di Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, volto di Gambero Rosso Channel: al Salento Book Festival porta il suo “Imparare con Giorgione”, volume edito da Gambero Rosso e pensato per i più piccoli, per farli avvicinare alla cucina e all’alimentazione sana, genuina, quella di un tempo. Suddiviso secondo i mesi, il libro spiega l’abc dell’orto, le varie fasi della terra, la coltivazione, la crescita delle piante, ponendo l’accento sulla stagionalità degli ingredienti.

Lunedì 24 giugno, in piazzetta Orsini a Galatina (Le), alle 20.30, Antonella Boralevi presenterà "Chiedi alla notte" (Baldini Castoldi), un thriller al femminile, una storia di sentimenti e misteri che svela i segreti del cuore delle donne. Racconta del delitto e delle successive indagini di una giovane e talentuosa attrice a Venezia. Tanti i temi che si dipanano, tra cui i segreti cupi nascosti sotto lo splendore delle vite dei ricchi.

Il debutto ad Aradeo, in piazza San Nicola, sarà invece giovedì 27 giugno. Protagonisti saranno Franco Arminio e la sua raccolta poetica dal titolo “Resteranno i canti” (Bompiani). In una perenne oscillazione tra uno scrivere che cerca la vertigine e uno scrivere che dà gloria all'ordinario, Arminio si muove senza tregua tra i due poli della sua poesia: l'amore e la Terra, il corpo e l'Italia, la morte e lo stupore. Si tratta di festeggiare quello che c'è e di cercare quello che non c'è. Fedeli ai paesaggi, seguendo la strada di una poesia semplice, diretta, non levigata, questi versi sono una serena obiezione al disincanto e alla noia.

L’ultimo appuntamento di giugno, domenica 30, sarà di scena a Corigliano d'Otranto (fossato del Castello) e si realizza in collaborazione con la rassegna di giornalismo e comunicazione politica “Io non l’ho interrotta”. Sarà presentato “La Repubblica delle Stragi” (Paper First) curato da Salvatore Borsellino e scritto a sette penne da Nunzia e Stefano Mormile, Giovanni Spinosa, Federica Fabbretti, Fabio Repici, Antonella Beccaria, Giuseppe Lo Bianco e con la collaborazione di Marco Bertelli. Una denuncia lucida, documentale, delle collusioni e delle congiure tra pezzi di stato, mafie, istituzioni deviate, massoneria che hanno determinato il destino d’Italia. A presentarlo saranno il fratello del magistrato ucciso in via d'Amelio il 19 luglio di ventisette anni fa e il presidente del Tribunale di Ancona Giovanni Spinosa. A seguire, un incontro con il conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini, il direttore dell’Espresso Marco Damilano e altri ospiti, a cura di “Io non l’ho interrotta”.

Nel mese di luglio il Salento Book Festival proseguirà ospitando alcuni dei nomi più interessanti del panorama editoriale come Roberto Saviano che presenterà il suo ultimo libro “In mare non esistono taxi” (Contrasto), una riflessione sul tema dell’immigrazione guidata dalle immagini dei grandi fotografi internazionali. Ma di attualità e politica si parlerà anche con Paolo Gentiloni, Walter Veltroni, Aldo Cazzullo e Marco Travaglio. Racconteranno le loro storie personali la giornalista Barbara Palombelli e Rita Dalla Chiesa, mentre il critico d’arte Costantino D’Orazio svelerà la vita e le opere di Leonardo. Spazio alla narrativa con i romanzi di Giancarlo De Cataldo e Antonio Iovane ispirati alla storia d’Italia di ieri e di oggi, Simona Sparaco invece richiama, nel suo ultimo libro, la tragedia della Grenfell Tower di Londra e Andrea Purgatori, al debutto come scrittore, la caduta del muro di Berlino; e ancora Franco Di Mare, Fabio Canino, Chiara Francini, Francesco Mandelli, Marco Bonini e Anna Laura Giannelli. Si rivolgono al mondo femminile la criminologa Roberta Bruzzone, che affronterà il tema del femminicidio, e Gordon, lo youtuber che nel suo ultimo romanzo ha messo a fuoco cosa vogliono le donne. E infine non mancherà la satira con il collettivo Lercio. Un solo evento per il mese di agosto, lunedì 26, a Galatina, con Stefano Benni.

Il Salento Book Festival è finanziato dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia nell'ambito del FSC 2014-2020 e con il contributo del Comune di Aradeo, Comune di Corigliano d’Otranto, Città di Galatina, Comune di Galatone, Comune di Gallipoli e Città di Nardò. L’evento è patrocinato da Provincia di Lecce, Università del Salento, Pugliapromozione e Ordine dei Giornalisti di Puglia